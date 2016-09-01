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Прокуратура в Севастополе выявила мошенничество на 1 млн рублей при ремонте больницы

Происшествия
1 сентября, 10:41 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Должностными лицами подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы в Севастопольской психиатрической больнице, внесены недостоверные сведения в акты приемки, сумма ущерба превысила 1 млн рублей
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Прокуратура Севастополя выявила факт мошенничества при выполнении ремонтных работ в Севастопольской городской психиатрической больнице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.

"Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку соблюдения бюджетного законодательства и выявила, что должностными лицами подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы в Севастопольской психиатрической больнице, внесены недостоверные сведения в акты приемки, сумма ущерба превысила 1 млн рублей", - сказал Писанко. По его словам, на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подделке официального документа.

Как пояснил Писанко, подозреваемые будут установлены следствием. Подрядчиком по договору о ремонте помещений больницы выступает ООО "Мониторинг проектирование строительство". Расследование ведет Следственный отдел отделения МВД России по Гагаринскому району Севастополя.

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