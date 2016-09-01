Защита националиста Поткина обжаловала приговор по делу о хищении активов БТА-банка

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Защита одного из лидеров запрещенного в РФ националистического движения "Русские" Александра Поткина (Белова), осужденного за хищение активов казахстанского БТА-банка и экстремизм, обжаловала приговор суда.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Миронов.

"Мы подали краткую жалобу на приговор", - сказал адвокат.

Ранее Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным и приговорил к 7,5 года колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - БТА-банка - на сумму почти 5 млрд рублей.