Защита националиста Поткина обжаловала приговор по делу о хищении активов БТА-банка

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Защита одного из лидеров запрещенного в РФ националистического движения "Русские" Александра Поткина (Белова), осужденного за хищение активов казахстанского БТА-банка и экстремизм, обжаловала приговор суда.
Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Миронов.
"Мы подали краткую жалобу на приговор", - сказал адвокат.
Ранее Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным и приговорил к 7,5 года колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - БТА-банка - на сумму почти 5 млрд рублей.