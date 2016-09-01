Жителю Приамурья грозит до 20 лет тюрьмы за убийство 10-летней девочки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Амурской области, которого подозревают в убийстве 10-летней родственницы. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

"Несмотря на непризнание подследственным вины, следствию удалось собрать, опираясь на результаты многочисленных экспертиз, в том числе на достаточно редко применяемую психолого-лингвистическую экспертизу написанной подследственным явки с повинной, необходимые доказательства, подтверждающие его причастность к инкриминируемым деяниям. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.

Девочка пропала по пути в школу в сентябре 2014 года. Ее вещи обнаружили в апреле 2015 года на водоеме в трех километрах юго-восточнее города Белогорск, где она жила. Затем в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой были найдены и останки ребенка.

Подозреваемого задержали в мае прошлого года сотрудники уголовного розыска. По данным следствия, он "не кровный родственник ребенка, а муж сестры ее матери, они жили в одном доме, и девочка его хорошо знала". Он сначала написал явку с повинной, признавшись в убийстве, но после избрал иную линию защиты - не признавал вину и отказался от дачи показаний.