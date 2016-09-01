Грабители украли около 4 млн рублей из отделения ВТБ-24 в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Грабители в медицинских масках украли порядка 4 млн рублей из отделения банка ВТБ-24 в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь ВТБ-24 по Уральскому федеральному округу Андрей Бочаров.
"В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, похищено 4 млн рублей", - сказал он.
По его словам, сейчас в отделении банка работает следственно-оперативная группа. "После того, как все следственные мероприятия будут завершены, отделение банка будет работать в обычном режиме", - добавил собеседник агентства.
Как рассказала ТАСС замруководителя пресс-службы свердловской полиции Нина Пелевина, сообщение об ограблении поступило в 9:30 (07:30 мск) от представителей финансово-кредитного учреждения на улице Белинского. "Трое неизвестных в медицинских масках зашли в помещение и, продемонстрировав предмет, похожий на пистолет, забрали деньги", - сказала она.