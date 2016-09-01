СМИ: более 50 человек заразились гепатитом в США из-за зараженной египетской клубники

Сотни людей почтили память жертв теракта в школе БесланаОбщество 1 сентября, 11:41
СМИ: "Приморский торговый порт" получит налоговые преференцииТранспорт 1 сентября, 11:38
"Калашников" до конца года поставит Минобороны РФ около 20 катеровАрмия и ОПК 1 сентября, 11:37
Шойгу поручил направить на помощь 3,5 тыс. военных в связи с тайфуном в ПриморьеПроисшествия 1 сентября, 11:27
В Челябинской области началась подготовка к Расулевским чтениям-2017Новости Челябинской области 1 сентября, 11:27
В России создан новый легкий пулемет для армииАрмия и ОПК 1 сентября, 11:20
Гедиректор концерна "Калашников": портфель экспортных заказов составляет $230 млнАрмия и ОПК 1 сентября, 11:18
"Совкомфлот" может заказать у ДЦСС суда для постройки на верфи "Звезда"Транспорт 1 сентября, 11:18
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57Общество 1 сентября, 11:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 55 человек заразились гепатитом А в шести штатах США после употребления напитка из клубники, импортированной из Египта. Об этом сообщила в четверг американская телекомпания CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
По данным телекомпании, вспышка инфекции возникла в Вирджинии, а затем распространилась на штаты Мэриленд, Западная Вирджиния, Северная Каролина, Орегон и Висконсин.
В Управлении здравоохранения штата Вирджиния заявили, что источником инфекции стал клубничный напиток-смузи, который продавался в сети ресторанов Tropical Smoothie Cafe.
Половина инфицированных госпитализирована. Есть опасения, что число заболевших людей может возрасти, поскольку у заболевания длительный инкубационный период, отмечает телекомпания.