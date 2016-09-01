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СМИ: более 50 человек заразились гепатитом в США из-за зараженной египетской клубники

Происшествия
1 сентября, 11:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, сентября. /ТАСС
Есть опасения, что число заболевших людей может возрасти, поскольку у заболевания длительный инкубационный период
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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 55 человек заразились гепатитом А в шести штатах США после употребления напитка из клубники, импортированной из Египта. Об этом сообщила в четверг американская телекомпания CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным телекомпании, вспышка инфекции возникла в Вирджинии, а затем распространилась на штаты Мэриленд, Западная Вирджиния, Северная Каролина, Орегон и Висконсин.

В Управлении здравоохранения штата Вирджиния заявили, что источником инфекции стал клубничный напиток-смузи, который продавался в сети ресторанов Tropical Smoothie Cafe.

Половина инфицированных госпитализирована. Есть опасения, что число заболевших людей может возрасти, поскольку у заболевания длительный инкубационный период, отмечает телекомпания.

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