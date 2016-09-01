Два американских туриста пропали в горах Пакистана

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ИСЛАМАБАД, 1 сентября. /ТАСС/. Двое американских альпинистов пропали без вести при попытке восхождения на одну из горных вершин на севере Пакистана. Об этом сообщает телеканал GEO TV со ссылкой на заявление представителя МВД исламской республики.
Как стало известно, двое альпинистов - граждан США - Кайл Демпстер и Скотт Адамсон - в конце августа разбили базовый лагерь на леднике Чоткои в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан, где начали готовиться к покорению горной вершины-"семитысячника". После того, как 22 августа они приступили к восхождению на гору, с ними пропала связь. Усилия спасателей по поиску спортсменов пока что успехом не увенчались, в настоящее время поисковая операция приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Местные власти планируют привлечь к поиску пропавших в горах американцев армейские подразделения и вертолеты.
Север южноазиатского Пакистана является одним из самых привлекательных районов для альпинистов всего мира. Именно здесь расположены знаменитые горные вершины - "восьмитысячник" Нанга-Парбат, "семитысячник" Машербрум, К6 Западная и многие другие вершины, для покорения которых сюда ежегодно съезжаются спортсмены из разных стран мира.