Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турист из Бельгии, сорвавшийся при восхождении на Эльбрус, находится в коме

Происшествия
1 сентября, 12:11 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 1, сентября. /ТАСС
31 августа группа из 19 альпинистов совершала восхождение на Эльбрус. Два туриста (граждане Бельгии) сорвались в районе высоты 5200 м, одна альпинистка скончалась, ее соотечественник госпитализирован
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Турист из Бельгии, сорвавшийся при восхождении на гору Эльбрус, находится в состоянии комы, сообщили в четверг ТАСС в Республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии.

"Он поступил к нам уже в состоянии комы, сейчас все еще в этом состоянии. У пациента переломы, черепно-мозговая травма, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник.

Как сообщал ТАСС, 31 августа зарегистрированная группа из 19 альпинистов совершала восхождение на Эльбрус. Два туриста (граждане Бельгии) сорвались в районе высоты 5200 метров. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в сложных условиях эвакуировали пострадавших. По данным МЧС, одна альпинистка при транспортировке скончалась, ее соотечественника госпитализировали с травмой от ледоруба в области живота.

Смотрите также
Власти КБР: состояние склонов горы Эльбрус вызывает огромную тревогу

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Бельгия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
5
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
Темы дня
Реклама