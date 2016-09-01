Турист из Бельгии, сорвавшийся при восхождении на Эльбрус, находится в коме

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СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Турист из Бельгии, сорвавшийся при восхождении на гору Эльбрус, находится в состоянии комы, сообщили в четверг ТАСС в Республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии.
"Он поступил к нам уже в состоянии комы, сейчас все еще в этом состоянии. У пациента переломы, черепно-мозговая травма, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник.
Как сообщал ТАСС, 31 августа зарегистрированная группа из 19 альпинистов совершала восхождение на Эльбрус. Два туриста (граждане Бельгии) сорвались в районе высоты 5200 метров. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в сложных условиях эвакуировали пострадавших. По данным МЧС, одна альпинистка при транспортировке скончалась, ее соотечественника госпитализировали с травмой от ледоруба в области живота.