Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: около 50 т топлива в день нелегально откачивалось с крупнейшего НПЗ "Роснефти"

Происшествия
1 сентября, 12:18 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, сентября. /ТАСС
"Похищалось топливо очень высокого качества, перед продажей его разбавляли", - рассказал собеседник агентства
Материал из 1 страницы
© Николай Никитин/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. C крупнейшего НПЗ "Роснефти" - "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), где было выявлено крупное хищение высококачественного дизтоплива, откачивали около 50 тонн нефтепродуктов в день. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в управлении экономической безопасности АНХК.

"За сутки группа лиц успевала заправлять два бензовоза объемом по 26 куб м каждый. Похищалось топливо очень высокого качества, перед продажей его разбавляли", - рассказал собеседник агентства. Как долго работала преступная схема и каков общий размер ущерба "Роснефти", источник затруднился ответить.

Смотрите также
Источник: на НПЗ "Роснефти" в Ангарске выявлены масштабные хищения дизтоплива

По итогам 2015 года объем нефтепереработки на АНХК составил порядка 9 млн тонн.

По словам источника, основными участниками группы были три человека (все они сейчас задержаны), одним из которых был специалист предприятия, хорошо осведомленный в системе трубопроводов на АНХК. На территории НПЗ ими было проведено около 700 м труб, соединяющих один из терминалов АНХК с нелегальной базой. "Для кражи топлива использовалось высокотехнологичное оборудование, за период хищения его даже успели модернизировать", - добавил собеседник агентства.

По его данным, генеральный директор Игорь Павлов, вопрос об увольнении которого решался после выявленного преступления, по возбужденному уголовному делу проходит в качестве свидетеля.

Ранее ТАСС сообщал, что глава "Роснефти" Игорь Сечин прибыл в Ангарск в понедельник, 29 августа, и провел экстренное собрание топ-менеджеров. Там Сечиным было объявлено о выявленных масштабных хищения дизтоплива на предприятии и поставлен вопрос об увольнении Павлова. О том, причастен ли к ним Павлов, тогда не сообщалось.

Другой источник ТАСС сообщал, что "Роснефть" сама инициировала расследование хищений нефтепродуктов и вела работу совместно с правоохранительными органами Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

В пресс-службе АНХК информацию не подтверждают и не опровергают.

Игорь Павлов с марта 2013 года по ноябрь 2014 года занимал пост вице-президента НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии. В ноябре 2014 года был назначен гендиректором АНХК. Тогда источники в "Роснефти" поясняли, что к Павлову были вопросы по реализации инвестпрограммы на Дальнем Востоке. Кроме того, в 2014 году на заводах "Роснефти" случилось несколько аварий - на Рязанском, Саратовском, Куйбышевском и Комсомольском НПЗ. Самый крупный пожар произошел 15 июня на Ачинском НПЗ.

"Ангарская нефтехимическая компания" - предприятие Восточной Сибири по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов и продукции нефтехимии. По объему и глубине переработки нефти предприятие входит в первую десятку НПЗ России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
5
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
Темы дня
Реклама