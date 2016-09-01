Источник: около 50 т топлива в день нелегально откачивалось с крупнейшего НПЗ "Роснефти"

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. C крупнейшего НПЗ "Роснефти" - "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), где было выявлено крупное хищение высококачественного дизтоплива, откачивали около 50 тонн нефтепродуктов в день. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в управлении экономической безопасности АНХК.

"За сутки группа лиц успевала заправлять два бензовоза объемом по 26 куб м каждый. Похищалось топливо очень высокого качества, перед продажей его разбавляли", - рассказал собеседник агентства. Как долго работала преступная схема и каков общий размер ущерба "Роснефти", источник затруднился ответить.

По итогам 2015 года объем нефтепереработки на АНХК составил порядка 9 млн тонн.

По словам источника, основными участниками группы были три человека (все они сейчас задержаны), одним из которых был специалист предприятия, хорошо осведомленный в системе трубопроводов на АНХК. На территории НПЗ ими было проведено около 700 м труб, соединяющих один из терминалов АНХК с нелегальной базой. "Для кражи топлива использовалось высокотехнологичное оборудование, за период хищения его даже успели модернизировать", - добавил собеседник агентства.

По его данным, генеральный директор Игорь Павлов, вопрос об увольнении которого решался после выявленного преступления, по возбужденному уголовному делу проходит в качестве свидетеля.

Ранее ТАСС сообщал, что глава "Роснефти" Игорь Сечин прибыл в Ангарск в понедельник, 29 августа, и провел экстренное собрание топ-менеджеров. Там Сечиным было объявлено о выявленных масштабных хищения дизтоплива на предприятии и поставлен вопрос об увольнении Павлова. О том, причастен ли к ним Павлов, тогда не сообщалось.

Другой источник ТАСС сообщал, что "Роснефть" сама инициировала расследование хищений нефтепродуктов и вела работу совместно с правоохранительными органами Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

В пресс-службе АНХК информацию не подтверждают и не опровергают.

Игорь Павлов с марта 2013 года по ноябрь 2014 года занимал пост вице-президента НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии. В ноябре 2014 года был назначен гендиректором АНХК. Тогда источники в "Роснефти" поясняли, что к Павлову были вопросы по реализации инвестпрограммы на Дальнем Востоке. Кроме того, в 2014 году на заводах "Роснефти" случилось несколько аварий - на Рязанском, Саратовском, Куйбышевском и Комсомольском НПЗ. Самый крупный пожар произошел 15 июня на Ачинском НПЗ.

"Ангарская нефтехимическая компания" - предприятие Восточной Сибири по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов и продукции нефтехимии. По объему и глубине переработки нефти предприятие входит в первую десятку НПЗ России.