Международная комиссия приступила в Египте к выкладке фрагментов разбившегося А321

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международная комиссия приступила в Египте к выкладке фрагментов разбившегося над Синаем лайнера А321 российской авиакомпании "Когалымавиа". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"По настоянию Следственного комитета РФ международная комиссия по расследованию авиационного происшествия приступила к выкладке фрагментов самолета", - сказал он.

Маркин отметил, что представители СК посетили с рабочим визитом Египет с целью обсуждения вопросов организации совместной работы по расследованию теракта на борту A321. "В ходе визита представители Главного управления по расследованию особо важных дел и управления международно-правового сотрудничества СК России провели ряд рабочих встреч с генеральным прокурором Египта Набилем Садеком, его заместителем, курирующим уголовное расследование авиакатастрофы, другими высокопоставленными должностными лицами органов прокуратуры и подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, сотрудниками судебно-экспертных учреждений и Министерства гражданской авиации Египта", - отметил он.

По его словам, стороны в рамках этих встреч обсудили ход и результаты расследования преступления и исполнения взаимных запросов. Также было решено продолжить совместную работу по установлению обстоятельств авиакатастрофы. ​"По результатам рабочих встреч подписан меморандум о взаимопонимании между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой Египта при взаимодействии по расследованию данного террористического акта", - заключил представитель СК.

Воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено после трагедии, произошедшей 31 октября 2015 года. Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Синайским полуостровом. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения стал теракт, совершенный с помощью самодельного взрывного устройства мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.