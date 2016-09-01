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Международная комиссия приступила в Египте к выкладке фрагментов разбившегося А321

Происшествия
1 сентября, 12:20 UTC+3
"По настоянию Следственного комитета РФ международная комиссия по расследованию авиационного происшествия приступила к выкладке фрагментов", - сообщил официальный представитель СК Владимир Марки
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международная комиссия приступила в Египте к выкладке фрагментов разбившегося над Синаем лайнера А321 российской авиакомпании "Когалымавиа". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

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"По настоянию Следственного комитета РФ международная комиссия по расследованию авиационного происшествия приступила к выкладке фрагментов самолета", - сказал он.

Маркин отметил, что представители СК посетили с рабочим визитом Египет с целью обсуждения вопросов организации совместной работы по расследованию теракта на борту A321. "В ходе визита представители Главного управления по расследованию особо важных дел и управления международно-правового сотрудничества СК России провели ряд рабочих встреч с генеральным прокурором Египта Набилем Садеком, его заместителем, курирующим уголовное расследование авиакатастрофы, другими высокопоставленными должностными лицами органов прокуратуры и подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, сотрудниками судебно-экспертных учреждений и Министерства гражданской авиации Египта", - отметил он.

По его словам, стороны в рамках этих встреч обсудили ход и результаты расследования преступления и исполнения взаимных запросов. Также было решено продолжить совместную работу по установлению обстоятельств авиакатастрофы. ​"По результатам рабочих встреч подписан меморандум о взаимопонимании между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой Египта при взаимодействии по расследованию данного террористического акта", - заключил представитель СК.

Воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено после трагедии, произошедшей 31 октября 2015 года. Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Синайским полуостровом. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения стал теракт, совершенный с помощью самодельного взрывного устройства мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. 

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