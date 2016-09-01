Белорусские правоохранители проверяют пассажиров и багаж рейса "Белавиа" в Милан

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МИНСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Сотрудники белорусских правоохранительных органов повторно проверяют пассажиров и багаж рейса B2-881 авиакомпании "Белавиа" из Минска в Милан после звонка неизвестного о бомбе на борту самолета. Об этом сообщили в четверг в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Мингорисполкома.
Отправление рейса задерживается.
Вместе с тем в пресс-службе Национального аэропорта Минска сообщили, что "на территории воздушной гавани в данный момент проводятся оперативные мероприятия". "Национальный аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в администрации аэропорта.
Ранее в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что неизвестный в Италии на ломаном английском языке сообщил о бомбе на борту лайнера, который должен был выполнить рейс B2-881.