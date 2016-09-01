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Белорусские правоохранители проверяют пассажиров и багаж рейса "Белавиа" в Милан

Происшествия
1 сентября, 12:20 дата обновления: 1 сентября, 13:33 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
Ранее в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что неизвестный в Италии на ломаном английском языке сообщил о бомбе на борту лайнера, который должен был выполнить рейс B2-881
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МИНСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Сотрудники белорусских правоохранительных органов повторно проверяют пассажиров и багаж рейса B2-881 авиакомпании "Белавиа" из Минска в Милан после звонка неизвестного о бомбе на борту самолета. Об этом сообщили в четверг в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Мингорисполкома.

Отправление рейса задерживается.

Вместе с тем в пресс-службе Национального аэропорта Минска сообщили, что "на территории воздушной гавани в данный момент проводятся оперативные мероприятия". "Национальный аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в администрации аэропорта.

Ранее в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что неизвестный в Италии на ломаном английском языке сообщил о бомбе на борту лайнера, который должен был выполнить рейс B2-881.

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