В Москве задержан подозреваемый в убийстве своих матери и дедушки

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве своих матери и дедушки задержан на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСC сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Подозреваемый вернулся домой. Он был задержан, и сейчас его везут к следователям", - сказала она.
В четверг ночью в квартире на улице Римского-Корсакова с множественными колото-резаными ранениями были найдены тела 89-летнего мужчина и его 54-летней дочери. У пожилого человека были отсечены стопы.
По подозрению в совершении убийства разыскивался проживавший в той же квартире 29-летний сын убитой женщины, который после преступления скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).