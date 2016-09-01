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В Москве задержан подозреваемый в убийстве своих матери и дедушки

Происшествия
1 сентября, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве, "сейчас его везут к следователям"
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве своих матери и дедушки задержан на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСC сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Подозреваемый вернулся домой. Он был задержан, и сейчас его везут к следователям", - сказала она.

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В четверг ночью в квартире на улице Римского-Корсакова с множественными колото-резаными ранениями были найдены тела 89-летнего мужчина и его 54-летней дочери. У пожилого человека были отсечены стопы.

По подозрению в совершении убийства разыскивался проживавший в той же квартире 29-летний сын убитой женщины, который после преступления скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

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