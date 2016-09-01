В Москве задержан подозреваемый в убийстве своих матери и дедушки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве своих матери и дедушки задержан на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСC сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Подозреваемый вернулся домой. Он был задержан, и сейчас его везут к следователям", - сказала она.

В четверг ночью в квартире на улице Римского-Корсакова с множественными колото-резаными ранениями были найдены тела 89-летнего мужчина и его 54-летней дочери. У пожилого человека были отсечены стопы.

По подозрению в совершении убийства разыскивался проживавший в той же квартире 29-летний сын убитой женщины, который после преступления скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).