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СМИ: полиция задержала подозреваемого в стрельбе по полицейским в Копенгагене

Происшествия
1 сентября, 15:19 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 1, сентября. /ТАСС
При задержании мужчина был ранен, его состояние медики оценивают как критическое
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ОСЛО, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция Дании задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе по полицейским в Копенгагене, в столичном районе Христиания.

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Об этом сообщила датская газета Ekstra Bladet.

По ее данным, полиция обнаружила подозреваемого в районе Торнбю на датском острове Амагере. При задержании стражам порядка пришлось применить огнестрельное оружие. Мужчина был ранен, его состояние медики оценивают как критическое.

Минувшей ночью три человека, в том числе двое полицейских, пострадали во время полицейской спецоперации по аресту подозреваемого в торговле наркотиками в Копенгагене. Злоумышленник открыл огонь по стражам порядка - ему удалось скрыться с места происшествия.

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