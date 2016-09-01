СМИ: полиция задержала подозреваемого в стрельбе по полицейским в Копенгагене

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ОСЛО, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция Дании задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе по полицейским в Копенгагене, в столичном районе Христиания.
Об этом сообщила датская газета Ekstra Bladet.
По ее данным, полиция обнаружила подозреваемого в районе Торнбю на датском острове Амагере. При задержании стражам порядка пришлось применить огнестрельное оружие. Мужчина был ранен, его состояние медики оценивают как критическое.
Минувшей ночью три человека, в том числе двое полицейских, пострадали во время полицейской спецоперации по аресту подозреваемого в торговле наркотиками в Копенгагене. Злоумышленник открыл огонь по стражам порядка - ему удалось скрыться с места происшествия.