Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет, следовавший из московского Домодедово в аэропорт Белоярский в Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности с бортовым компьютером. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе аэропорта.
По его словам, "лайнер Bombardier CRJ-200 авиакомпании "Ямал" направлялся в Белоярск, но решил вернуться из-за неисправности с бортовым компьютером".
Пилот совершил экстренную посадку, используя резервное компьютерное обеспечение. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, потому что в Белоярске нельзя было бы провести ремонтное обслуживание бортового компьютера.
"В московском аэропорту Домодедово в 13:20 мск совершил благополучную посадку самолет, вылетевший из аэропорта по маршруту Москва - Белоярск. Посадка прошла в штатном режиме", - подтвердили ТАСС в пресс-службе аэропорта Домодедово.