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Верховный суд РФ оставил в силе приговор жителю Перми, осужденному за реабилитацию нацизма

Происшествия
1 сентября, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
По данным Генпрокуратуры, в декабре 2014 года житель Перми Владимир Лузгин разместил на своей странице в социальной сети изображение с текстом, в котором искажалась роль СССР во Второй мировой войне
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Перми, осужденному за размещение в интернете материалов, в которых одобрялась деятельность украинского националиста Степана Бандеры. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, суд отклонил жалобу защиты.

По данным Генпрокуратуры, в декабре 2014 года житель Перми Владимир Лузгин разместил на своей странице в социальной сети изображение с текстом, в котором искажалась роль СССР во Второй мировой войне. В частности, он одобрял деятельность Степана Бандеры, членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (УПА), а также разместил ложные сведения об СССР в годы Второй мировой войны.

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Пермский краевой суд ранее приговорил Лузгина к штрафу в 200 тыс. рублей, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

Адвокат Генри Резник заявил в суде об абсурдности данного уголовного дела и незаконности приговора. "Я не могу понять, каким образом образованные юристы-криминалисты оценили данные действия как реабилитацию нацизма. Как из фразы "гитлеровская Германия совершила преступление в соучастии с коммунистами" можно извлечь мысль о реабилитации нацизма?" - заявил адвокат, просивший оправдать своего подзащитного.

Прокурор просила приговор оставить без изменения, сославшись на суд первой инстанции, который, по ее мнению, должным образом оценил все экспертизы, признав их достаточными и допустимыми. "Наказание назначено с учетом личности и общественной опасности", - отметила представитель гособвинения.

Сам осужденный заявил, что виновным себя не признает, а его осудили "лишь за хорошие знания истории".

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