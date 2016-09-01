Специалисты отмечают понижение уровня земной поверхности в зоне землетрясения в Италии

Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваляКультура 1 сентября, 15:49
Фонд "Талант и успех": около 7 тыс. имен включено в Федеральный реестр одаренных детейОбщество 1 сентября, 15:34
Маркин считает, что заказчиком убийства Политковской мог быть БерезовскийПроисшествия 1 сентября, 15:33
Путин включил нового главу администрации Кремля в Совет по противодействию коррупцииПолитика 1 сентября, 15:28
Американские астронавты вышли в космос для проведения работ на МКСКосмос 1 сентября, 15:08
Джонсон: Великобритания остается в Европе, несмотря на выход из ЕСМеждународная панорама 1 сентября, 15:04
Матвиенко: образование остается важнейшим приоритетом в РоссииОбщество 1 сентября, 14:59
Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезонаСпорт 1 сентября, 14:55
Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанниковАрмия и ОПК 1 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Специалисты отметили понижение уровня земной поверхности в районах, пострадавших от землетрясения 24 августа в центре Италии. Как сообщает в четверг агентство ANSA, изменения рельефа были отмечены в ходе наблюдений со спутника Cosmo-SkyMed, разработанного Итальянским космическим агентством (IKA) совместно с министерством обороны Италии.
Как указывает ANSA, на полученных изображениях заметно понижение на 10 см одного из склонов горы Ветторе. Один из наиболее пострадавших от удара стихии городов - Аккумоли - "просел" на 20 см.
Как поясняют специалисты, в результате движения тектонических платформ в центре Италии разломы, вызывающие землетрясения, ведут к "проседанию" гор и увеличению их площади в ширину. С другой стороны, этот процесс в Апеннинах ведет к образованию повышенного давления на находящиеся на севере Альпы, которые, наоборот, "растут".
Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям в небольших горных городах в центре Италии. Жертвами стихии стали 294 человека, крова лишились более 2 тыс.