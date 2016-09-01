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Специалисты отмечают понижение уровня земной поверхности в зоне землетрясения в Италии

Происшествия
1 сентября, 15:19 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Как сообщают СМИ, один из наиболее пострадавших от удара стихии городов - Аккумоли - "просел" на 20 см
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РИМ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Специалисты отметили понижение уровня земной поверхности в районах, пострадавших от землетрясения 24 августа в центре Италии. Как сообщает в четверг агентство ANSA, изменения рельефа были отмечены в ходе наблюдений со спутника Cosmo-SkyMed, разработанного Итальянским космическим агентством (IKA) совместно с министерством обороны Италии.

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Как указывает ANSA, на полученных изображениях заметно понижение на 10 см одного из склонов горы Ветторе. Один из наиболее пострадавших от удара стихии городов - Аккумоли - "просел" на 20 см.

Как поясняют специалисты, в результате движения тектонических платформ в центре Италии разломы, вызывающие землетрясения, ведут к "проседанию" гор и увеличению их площади в ширину. С другой стороны, этот процесс в Апеннинах ведет к образованию повышенного давления на находящиеся на севере Альпы, которые, наоборот, "растут".

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям в небольших горных городах в центре Италии. Жертвами стихии стали 294 человека, крова лишились более 2 тыс.

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