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Маркин считает, что заказчиком убийства Политковской мог быть Березовский

Происшествия
1 сентября, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Журналистка была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома
Материал из 1 страницы
Борис Березовский

Борис Березовский

© Владимир Мусаэльян/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заказчиком убийства журналистки Анны Политковской мог быть бизнесмен Борис Березовский. Такое мнение высказывает официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в своей книге "Самые громкие преступления 21 века".

"Березовский стал считать Политковскую своим врагом, и она больше других подходила на роль "сакральной жертвы". Так же как убитый в 2004 году Пол Хлебников, как убитый годом раньше, в 2003 году, депутат Госдумы Сергей Юшенков, один из лидеров движения "Либеральная Россия"... Поэтому следователь Петрос Гарибян имеет основания считать, что заказ шел из Лондона", - говорится в книге.

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"Более того, - отмечает Маркин, - мы с Петросом уже обсуждали, как в ближайшее время сделать соответствующее заявление в СМИ. А 23 марта 2013 года пришло сообщение, что Березовский найден мертвым в своем доме при странных обстоятельствах".

В книге Маркин также объясняет, что именно подразумевается под понятием "сакральная жертва" и как Политковская превратилась из друга и соратника Березовского в его врага.

"Березовский был доволен действиями Политковской. Он считал, что темой Чечни она стала заниматься с его благословения. Каждый раз, когда Анна прилетала в Лондон к своей сестре, она обязательно посещала офис Березовского. В мае 2006 года у них произошел конфликт, Политковская резко высказалась по этому поводу, сказав, что Березовский стал параноиком в отношении Путина и власти", - пишет Маркин.

Дело Анны Политковской

На основании показаний Дмитрия Павлюченкова 9 июня 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской.

Посредник при организации преступления, бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет колонии, братья исполнителя убийства, следившие за Политковской, Ибрагим и Джабраил Махмудовы приговорены к 12 и 14 годам соответственно. 

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома.

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