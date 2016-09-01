На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов

Ученые обнаружили в Гренландии древнейшие ископаемые возрастом 3,7 млрд летНаука 1 сентября, 17:44
Цена нефти марки Brent на ICE упала ниже $46 за баррель впервые с 12 августа 2016 г.Экономика и бизнес 1 сентября, 17:24
Эксперт: ЦСКА и "Зенит" не усилились по итогам трансферного окнаСпорт 1 сентября, 17:16
В селе Учкекен КЧР в День знаний открылась новая современная школа на 408 местНовости партнеров 1 сентября, 17:12
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 17:10
Коммерческие автобусы Москвы оборудовали тревожными кнопкамиМосква 1 сентября, 17:03
МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на ПаралимпиадуСпорт 1 сентября, 17:00
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея ШойгуМеждународная панорама 1 сентября, 16:49
Исследователи из Дании и США: витамин С может помочь в лечении лейкемииНаука 1 сентября, 16:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. На космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида), во время огневых испытаний ракеты-носителя Falcon 9 произошла серия взрывов.
Об этом сообщила ТАСС официальный представитель NASA Кэрен Нортон.
"Это была ракета, которую они собирались запустить 3 сентября", - сказала она. "Думаю, они (сотрудники американской компании SpaceX) проводят оценки относительно того, какой был нанесен ущерб", - пояснила Нортон.
По ее словам, информации о пострадавших в NASA не поступало. Компания SpaceX пока не ответила на запрос ТАСС о предоставлении комментариев.
Представитель чрезвычайных служб штата заявил интернет-ресурсу Florida Today, что угрозы для людей нет.
Известно, что ракета должна была 3 сентября вывести на орбиту израильский спутник.
#Explosion in #CapeCanaveral. LIVE w/ more @MyNews13. @AP reporting an #explosion on #SpaceX launch site pic.twitter.com/5LzqcUHHgV— Daniella Mastroianni (@DJ_Mastroianni) 1 сентября 2016 г.
Последний раз серьезный инцидент на космодроме имел место в прошлом году. 28 июня 2015 года ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon взорвалась во время полета к МКС.
Взрыв произошел через несколько минут после старта. Обломки ракеты упали в Атлантический океан.
Причиной случившегося стала авария в баке с жидким кислородом, расположенным в верхней ступени носителя.
Аварии и неудачные запуски ракет-носителей в мире: ошибки космического масштаба