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На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов

Происшествия
1 сентября, 16:40 дата обновления: 1 сентября, 17:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Инцидент имел место во время огневых испытаний ракеты-носителя Falcon 9
Материал из 1 страницы
© Joe Raedle/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. На космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида), во время огневых испытаний ракеты-носителя Falcon 9 произошла серия взрывов.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель NASA Кэрен Нортон.

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"Это была ракета, которую они собирались запустить 3 сентября", - сказала она. "Думаю, они (сотрудники американской компании SpaceX) проводят оценки относительно того, какой был нанесен ущерб", - пояснила Нортон.

По ее словам, информации о пострадавших в NASA не поступало. Компания SpaceX пока не ответила на запрос ТАСС о предоставлении комментариев.

Представитель чрезвычайных служб штата заявил интернет-ресурсу Florida Today, что угрозы для людей нет.

Известно, что ракета должна была 3 сентября вывести на орбиту израильский спутник. 

Предыдущий инцидент

Последний раз серьезный инцидент на космодроме имел место в прошлом году. 28 июня 2015 года ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon взорвалась во время полета к МКС. 

Взрыв произошел через несколько минут после старта. Обломки ракеты упали в Атлантический океан. 

Причиной случившегося стала авария в баке с жидким кислородом, расположенным в верхней ступени носителя.

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© EPA/NASA/JOEL KOWSKY

Аварии и неудачные запуски ракет-носителей в мире: ошибки космического масштаба

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