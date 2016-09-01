На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. На космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида), во время огневых испытаний ракеты-носителя Falcon 9 произошла серия взрывов.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель NASA Кэрен Нортон.

"Это была ракета, которую они собирались запустить 3 сентября", - сказала она. "Думаю, они (сотрудники американской компании SpaceX) проводят оценки относительно того, какой был нанесен ущерб", - пояснила Нортон.

По ее словам, информации о пострадавших в NASA не поступало. Компания SpaceX пока не ответила на запрос ТАСС о предоставлении комментариев.

Представитель чрезвычайных служб штата заявил интернет-ресурсу Florida Today, что угрозы для людей нет.

Известно, что ракета должна была 3 сентября вывести на орбиту израильский спутник.

#Explosion in #CapeCanaveral. LIVE w/ more @MyNews13. @AP reporting an #explosion on #SpaceX launch site pic.twitter.com/5LzqcUHHgV — Daniella Mastroianni (@DJ_Mastroianni) 1 сентября 2016 г.

Предыдущий инцидент

Последний раз серьезный инцидент на космодроме имел место в прошлом году. 28 июня 2015 года ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon взорвалась во время полета к МКС.

Взрыв произошел через несколько минут после старта. Обломки ракеты упали в Атлантический океан.

Причиной случившегося стала авария в баке с жидким кислородом, расположенным в верхней ступени носителя.