Роспотребнадзор: заболеваемость кишечными инфекциями в Сочи не связана с морской водой

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Случаи заболевания кишечной инфекцией в Сочи не связаны с морской водой, так как только 5% обратившихся были "организованными туристами". Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Ранее в СМИ появилась информация о нестабильной эпидемиологической ситуации в Сочи, связанной с повышенной заболеваемостью острыми кишечными инфекциями.
"За весь летний период в Сочи этого года из общего количества заболевших острыми кишечными инфекциями в Сочи только 5% проживали в санаториях, домах отдыха и были "организованными туристами", - сказала она.
При этом, по словам Поповой, основная часть обратившихся за медицинской помощью, проживали в частном секторе. "95% обратившихся в лечебные учреждения, в том числе и дети, проживали в частном секторе и организовывали самостоятельно свое питание", - сказала она.
"Поэтому ни один случай заболевания в Сочи нельзя напрямую связать с морской водой", - уточнила глава ведомства.