Во Флориде объявили эвакуацию из-за приближения шторма "Эрмина"

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти штата Флорида объявили эвакуацию в некоторых районах на побережье Мексиканского залива, рядом с городом Таллахасси, из-за приближения тропического шторма "Эрмина", который вскоре может достичь силы урагана. Об этом сообщили представители губернатора штата Рика Скотта.

В прибрежных районах Флориды в ближайшее время ожидаются проливные дожди, бури, есть опасность наводнений. По оценкам сотрудников Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, шторм "Эрмина" достигнет территории штата ночью по местному времени (утро пятницы мск). К этому времени он может достичь силы урагана.

Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления к настоящему времени превысила 100 км в час и продолжает увеличиваться. Шторм находится в акватории Мексиканского залива, примерно в 380 км к юго-западу от города Тампа, который является третьим по величине в штате. В Тампе проживают около 347 тысяч человек. "Эрмина" движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 19 км в час.

Национальный центр по наблюдению за ураганами в среду сообщил о том, что шторм "Эрмина" сформировался в Мексиканском заливе. Он стал восьмым тропическим штормом, зафиксированным за время текущего сезона ураганов в Атлантике, который обычно продолжается полгода - с 1 июня по 30 ноября. В последний раз ураган достигал территории Флориды в 2005 году.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.