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Спасатели МЧС РФ вылетели в Италию для оценки состояния зданий в зоне землетрясения

Происшествия
1 сентября, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Россияне будут работать в городе Аматриче, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России вылетели в Италию для оказания практической помощи этой стране в преодолении последствий землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского министерства.

"Спасатели МЧС вылетели в Италию со специальным снаряжением и оборудованием для оценки состояния зданий и сооружений, поврежденных в результате землетрясения, и оказания всесторонней помощи населению", - сказал собеседник агентства. По согласованию с итальянскими властями спасатели будут работать в городе Аматриче, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия.

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Для обследования зданий специалисты МЧС везут с собой четыре мобильных диагностических комплекса "Струна". При помощи этих комплексов они будут определять степень повреждения зданий и возможность их дальнейшей эксплуатации. В министерстве рассказали, что основу комплекса составляют не имеющие аналогов датчики, работающие в исключительно широком диапазоне частот: от 0,1 до 150 Гц. Это позволяет различать колебания зданий любого качества и любой степени износа - от совсем новых до относящихся к аварийному жилому фонду, от высоток и промышленных дымовых труб до низких монолитных сооружений.

"Чувствительность комплекса настолько высока, что позволяет обнаружить даже прислонившегося к стене человека по биению его сердца, не говоря уже о колебаниях самого здания. После таких исследований возможно будет сделать однозначные выводы о состоянии дома или другого объекта и его пригодности", - пояснили в МЧС.

Мобильные комплексы "Струна" уже использовались в Италии весной 2009 года после разрушительного землетрясения в городе Аквила. Тогда группа российских специалистов была единственной зарубежной командой, работавшей на месте трагедии.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям в небольших горных городах в центре Италии. Жертвами стихии стали 294 человека, крова лишились более двух тысяч человек.

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