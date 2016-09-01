В сети появилось видео с места взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В интернете выложили видео последствий взрывов на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида).

Storyful News/YouTube

Ранее сообщалось о том, что во время огневых испытаний ракеты-носителя Falcon 9 произошла серия взрывов.

Известно, что ракета должна была 3 сентября вывести на орбиту израильский спутник.

Официальный представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Бревард, на территории которого находится комплекс, Дон Уокер заявил, что опасности для окружающей среды и жителей штата нет. "Ядовитых веществ в воздухе нет, угрозы для людей тоже, - сказал он. - По нашим данным, сотрудники Космического центра имени Джона Кеннеди находятся на месте и проводят проверки на этот счет. Пока ни о каких токсичных веществах не сообщалось, мы оповестили жителей, что опасности нет".

Уокер уточнил, что ни NASA ни компания SpaceX не обращались к властям штата за помощью.

"В сущности можно сказать, что инцидент сразу же был локализован. У них есть свои пожарные, а у Космического центра имени Джона Кеннеди - свои чрезвычайные службы, наша поддержка им не понадобилась". "Наша роль заключается в том, что мы продолжаем отслеживать ситуацию и сразу же оповестим жителей, если появится опасность", - добавил он.

"Мы можем подтвердить, что во время подготовки к сегодняшнему стандартному статичному огневому испытанию имела место аномалия на пусковой площадке, это привело к потере ракеты и ее груза, - говорится в заявлении SpaceX. - В соответствии с обычной практикой на площадке никого не было, никто не пострадал".