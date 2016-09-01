У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Новой Зеландии.
Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 145 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 159 км.
Власти страны объявили угрозу цунами. по данным агентства Reuters, начата эвакуация людей из некоторых прибрежных районов.
После основного землетрясения было зафиксировано еще пять подземных толчков, магнитуда двух из них составила 5,7, двух других - 5,6, еще одного - 5,3.