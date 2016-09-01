Источник: в столичном клубе единоборств "Сварог" при обыске изъята запрещенная литература

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В столичном клубе единоборств "Сварог" прошли обыски, правоохранительные органы изъяли запрещенную литературу и боевые патроны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне правоохранительные структуры провели обыски в клубе "Сварог". Было обнаружено около 100 боевых патронов, различная запрещенная литература", - сказал собеседник агентства, отметив, что устав клуба о приоритете популяризации спорта и физической культуры среди русской молодежи является прикрытием для подготовки участников незаконных акций.

В свою очередь в пресс-службе ОМОН Войск национальной гвардии ТАСС подтвердили, что обыски проводились в сопровождении бойцов этого подразделения.