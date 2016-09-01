Неизвестный сообщил о минировании Российской государственной библиотеки в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию после звонка от неизвестного о минировании здания Российской государственной библиотеки (ФГБУ РГБ) в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства. На месте ЧП работают сотрудники полиции.