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Неизвестный сообщил о минировании Российской государственной библиотеки в Москве

Происшествия
1 сентября, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
На месте ЧП работают сотрудники полиции
Материал из 1 страницы
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию после звонка от неизвестного о минировании здания Российской государственной библиотеки (ФГБУ РГБ) в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

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