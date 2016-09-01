Неизвестный сообщил о минировании Российской государственной библиотеки в Москве

При взрыве Falcon 9 был уничтожен спутник, который планировала использовать FacebookКосмос 1 сентября, 21:16
SpaceX: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракетыКосмос 1 сентября, 20:46
Неизвестный сообщил о минировании Российской государственной библиотеки в МосквеПроисшествия 1 сентября, 20:32
Директор московской школы № 57 опубликовал открытое письмо о ситуации с растлением ученицОбщество 1 сентября, 20:31
Стали известны игровые номера хоккеистов сборной России на Кубке мираСпорт 1 сентября, 20:30
США утверждают, что расширяют санкции против РФ, чтобы помочь урегулированию на УкраинеМеждународная панорама 1 сентября, 20:25
Источник: в столичном клубе единоборств "Сварог" при обыске изъята запрещенная литератураПроисшествия 1 сентября, 20:23
Газпромбанк: санкции США против "дочек" ничего не меняютЭкономика и бизнес 1 сентября, 20:08
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в КрымЭкономика и бизнес 1 сентября, 19:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию после звонка от неизвестного о минировании здания Российской государственной библиотеки (ФГБУ РГБ) в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства. На месте ЧП работают сотрудники полиции.