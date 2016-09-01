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Байкер разбился в центре Москвы

Происшествия
1 сентября, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые устанавливают обстоятельства произошедшего
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Байкер погиб, упав с мотоцикла на пересечении Наставнического переулка с Костомаровской набережной в центре Москвы, сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

"Мотоциклист не справился с управлением на повороте, опрокинулся набок, после чего его протащило несколько метров. От полученных травм мужчина скончался на месте", - сказали в управлении.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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