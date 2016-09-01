Мужчина выпрыгнул с третьего этажа, спасаясь от пожара в квартире на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы вечером, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, пожар начался примерно в 20:30 мск в квартире на третьем этаже дома номер 16 на Окской улице. "Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар, площадь которого составила всего 0,5 кв. метра. Из квартиры была спасена женщина, которая с отравлением дымом направлена в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до приезда спасателей с балкона квартиры, где произошел пожар, выпрыгнул мужчина. Он получил различные травмы и тоже госпитализирован.