Шторм "Эрмина" достиг силы урагана

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Шторм "Эрмина", сформировавшийся в среду в акватории Мексиканского залива, достиг силы урагана и продолжает приближаться к побережью Флориды. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами в Майами.
По оценкам его сотрудников, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления превысила 120 км в час. Ураган приближается к побережью Флориды со скоростью примерно 20 км в час. Ранее сообщалось, что в ряде районов штата около города Таллахасси объявили эвакуацию. Во Флориде в ближайшее время ожидаются проливные дожди и бури, есть опасность наводнений.
Сотрудники центра в среду сообщил о том, что шторм "Эрмина" сформировался в Мексиканском заливе. Он стал восьмым тропическим штормом, зафиксированным за время текущего сезона ураганов в Атлантике, который обычно продолжается полгода - с 1 июня по 30 ноября. В последний раз ураган достигал территории Флориды в 2005 году.
Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.