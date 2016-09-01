Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

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СИНГАПУР, 1 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индийском океане у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 119 км к юго-западу от города Падангсидемпуан. Очаг залегал на глубине 24,3 км.
Данных о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало.