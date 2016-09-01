Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

СИНГАПУР, 1 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индийском океане у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 119 км к юго-западу от города Падангсидемпуан. Очаг залегал на глубине 24,3 км.

Данных о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало.