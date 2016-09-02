Данные о бомбе спровоцировали тревогу в Университете американского Индианаполиса

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Тревога была объявленав студенческом городке Университета Индианаполиса в штате Индиана. Поводом для этого послужило наличие данных об обнаружении взрывного устройства, сообщила дирекция вуза.

"Немедленно эвакуировать всех с территории студенческого городка. Проверяется вероятная угроза взрыва бомбы", - уточнили в университете, обещав немедленно уведомить всех, когда тревогу можно будет отменить.

Охрана провела проверку во всех зданиях кампуса, не обнаружив ничего опасного. "Теперь можно заходить в помещения. Вечерние занятия отменены", - информировали в дирекции вуза.