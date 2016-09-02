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На территории трех американских штатов введен режим ЧС из-за приближения урагана "Эрмина"

Происшествия
2 сентября, 3:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Чрезвычайное положение введено во Флориде, Джорджии и Северной Каролине
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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен  на территории трех штатов - Флорида, Джорджия и Северная Каролина - из-за приближения урагана "Эрмина". Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на официальных сайтах губернаторов указанных штатов.

Флорида - первая на пути

Во Флориде, которая по прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, первой окажется на пути атмосферного явления, режим ЧС введен в 51 из 67 округов. В них раньше срока закрылись государственные учреждения, в ряде мест объявлена эвакуация. Губернатор Рик Скотт распорядился подготовить 6 тысяч бойцов Национальной гвардии к ликвидации возможного ущерба. В последний раз ураган обрушивался на Флориду в октябре 2005 года, тогда его жертвами стали пять человек, убытки были оценены в 23 млрд долларов.

В Джорджии чрезвычайная ситуация объявлена в 56 округах из 159. Как говорится в заявлении губернатора Натана Дила, "ожидается суровая погода, которая сохранится до субботы". Чрезвычайные службы штата готовятся к проливным дождям, бурям, наводнениям.

В Северной Каролине режим ЧС введен в 33 из 100 округов. Губернатор Патрик Маккрори ограничил движение автотранспорта в ряде районов, мобилизованы сотрудники полиции, пожарной и транспортной служб. В соседней Южной Каролине прибрежные районы укрепляют мешками с песком. Штормовое предупреждение объявлено также в штатах Вирджиния и Нью-Джерси.

"Эрмина" приближается

"Эрмина" сформировалась в акватории Мексиканского залива в среду, став восьмым тропическим штормом за время текущего сезона ураганов в Атлантике. Спустя примерно сутки атмосферное явление достигло силы урагана.

В настоящее время скорость ветра в эпицентре атмосферного явления превышает 120 км в час. Ураган приближается к побережью Флориды со скорость примерно 20 км в час. Как ожидается, он достигнет населенных районов поздно ночью.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.

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