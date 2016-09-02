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В Новой Зеландии отменили угрозу цунами после землетрясения

Происшествия
2 сентября, 3:43 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Ранее Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 145 км к северо востоку от города Гисборн
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СИДНЕЙ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Власти Новой Зеландии отменили объявленную ранее сегодня угрозу цунами после мощного землетрясения, которое произошло у берегов страны. Об этом сообщил представитель Министерства гражданской обороны и действий в чрезвычайных ситуациях. Он отметил, что высота волны, поднявшейся в результате подземных толчков, не превышает 30 сантиметров.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 145 км к северо востоку от города Гисборн (остров Северный). Очаг залегал на глубине 159 км. После было зафиксировано множество повторных подземных толчков.

Согласно поступающей информации, жертв и крупных разрушений нет. Свыше тысячи домов на северном побережье острова Северный остались без электричества. В крупнейшем новозеландском городе Окленде утром на несколько часов была прервана работа общественного транспорта, но затем она возобновилась.

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