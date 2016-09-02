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Бывший астронавт NASA отдан под суд за убийство двух несовершеннолетних

Происшествия
2 сентября, 4:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
ДТП произошло 6 июня на автотрассе 82 и привело к гибели 11-летней Найоми Джеймс и 13-летней Джайлы Партер
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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывшему астронавту NASA Джеймсу Холселлу в четверг предъявлены обвинения в опасном вождении, приведшем к гибели двух девочек в штате Алабама. Обвинительное заключение огласил прокурор округа Таскалуса Джонатан Кросс, сообщило агентство Associated Press.

ДТП произошло 6 июня на автотрассе 82 и привело к гибели 11-летней Найоми Джеймс и 13-летней Джайлы Партер. Как заявил их отец Пернелл Джеймс, он вел машину на разрешенной скорости 104,6 км в час, в его Ford Fiesta сзади на очень высокой скорости врезался Холселл. В результате Ford занесло, и автомобиль несколько раз перевернулся. Девочки погибли, а их отец получил тяжелую травму.

Согласно отчету полиции, виновник аварии, очевидно, находился под воздействием алкоголя и заявил, что перепутал номер автотрассы. 59-летний Холселл, который не раскрыл сотрудникам органов правопорядка прежнюю работу в NASA, утверждал, что водитель второй машины не уступил ему дорогу.

Согласно архиву NASA, Холселл в составе экипажей совершил пять полетов на космических кораблях многоразового использования, первый из которых состоялся в 1994 году. Он провел в общей сложности более 1250 часов в космосе. В двух миссиях он был пилотом, в трех - командиром экипажа. В 2006 году Холселл ушел в отставку из команды астронавтов, работал в двух частных компаниях.

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