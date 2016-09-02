СМИ: в Китае из-за тайфуна "Лайонрок" эвакуированы более 40 тыс. человек

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ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Власти КНР эвакуировали более 40 тыс. человек на северо-востоке страны из-за тайфуна "Лайонрок". Об этом сообщила в четверг газета "Цзефанцзюнь бао".
Основной удар стихии пришелся на Яньбянь-Корейский автономный округ в провинции Цзилинь, где из-за сильных ливней резко повысился уровень воды в реках. Сообщается, что в район бедствия направлены более 3,6 тыс. военных и бойцов Народной вооруженной полиции (аналог внутренних войск).
По данным информационного агентства Чжунго синьвэнь, всего от удара стихии на северо-востоке Китая в той или иной мере пострадали более 71 тыс. человек.
Ранее тайфун "Лайонрок " обрушился на Приморье. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за сильных дождей в регионе подтоплено около 1,3 тыс. домов, пострадали более 3,5 тысяч человек.