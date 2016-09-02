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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5 км

Происшествия
2 сентября, 6:37 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Пепловое облако распространилось на 51 км в юго-западном направлении от вулкана
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Вид на самый высокий вулкан Евразии Ключевской в Усть-Камчатском районе

Вид на самый высокий вулкан Евразии Ключевской в Усть-Камчатском районе

© Александр Петров/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Ключевской на Камчатке произвел выброс пепла из кратера на высоту до 5 км над уровнем моря. Шлейф распространился на расстояние 51 км в юго-западном направлении, сообщили в пятницу ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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© EPA/Esteban Biba

Вулканы: красивейшие и опаснейшие

"Утром 2 сентября на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс. Высота составила до 5 км над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловое облако распространилось на 51 километр в юго-западном направлении от вулкана в глубину полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадения пепла в населенных пунктах края не зафиксировано. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Как уточнили в ведомстве, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать поездки в район вулкана.

Вулкан Ключевской (4750 м) расположен в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, находится в 30 км от его подножия. Извержение Ключевского началось 3 апреля 2016 года и продолжается до сих пор. По склонам вулкана стекает четыре лавовых потока, в кратере происходит постоянное фонтанирование лавы и выброс вулканических бомб.

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