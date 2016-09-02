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На Урале вторые сутки полиция ищет сбежавших из спецучилища воспитанников

Происшествия
2 сентября, 6:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС
По данным прокуратуры Свердловской области, в училище возвращен 41 воспитанник
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Наряды полиции вторые сутки ищут подростков, сбежавших вечером 31 августа с территории Рефтинского спецучилища закрытого типа в Свердловской области, патрулируя территорию возле образовательного учреждения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе свердловской полиции.

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"Поиски подростков, самовольно покинувших территорию училища, продолжаются. К территории образовательного учреждения приближены наряды полиции, которые осуществляют патрулирование. Это сделано для того, чтобы предотвратить повторные побеги", - сказали в пресс-службе.

Подростки 31 августа вечером отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей. Часть из них покинула территорию спецшколы.

По данным прокуратуры Свердловской области, в училище возвращен 41 воспитанник. Следственный отдел по городу Асбест СК РФ организовал доследственную проверку по факту массового самовольного побега воспитанников Рефтинского училища. По предварительным данным, сбежавшие были согласны с порядками, установленными в учреждении.

Ранее ТАСС сообщал, что глава Минобрнауки взяла инцидент в Рефтинском училище на личный контроль. Кроме того, в спецучилище выехал с проверкой уполномоченный по защите прав детей в Свердловской области Игорь Морозов.

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