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Вертолет губернатора Приморья эвакуировал двух беременных из подтопленного села

Происшествия
2 сентября, 7:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вертолет, на котором совершал облет подтопленных сел Приморья губернатор региона Владимир Миклушевский, доставил двух женщин на последнем сроке беременности из Ленино в родильный дом Чугуевки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

"Утром Владимир Миклушевский совершил облет населенных пунктов, которые из-за тайфуна оказались отрезанными от транспортного сообщения. В селе Ленино местные жители попросили эвакуировать двух беременных женщин, что и было сделано", - сказали в пресс-службе.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Всего от стихии пострадали 8,5 тыс. человек, подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов.

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