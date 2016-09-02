Вертолет губернатора Приморья эвакуировал двух беременных из подтопленного села

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вертолет, на котором совершал облет подтопленных сел Приморья губернатор региона Владимир Миклушевский, доставил двух женщин на последнем сроке беременности из Ленино в родильный дом Чугуевки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

"Утром Владимир Миклушевский совершил облет населенных пунктов, которые из-за тайфуна оказались отрезанными от транспортного сообщения. В селе Ленино местные жители попросили эвакуировать двух беременных женщин, что и было сделано", - сказали в пресс-службе.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Всего от стихии пострадали 8,5 тыс. человек, подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов.