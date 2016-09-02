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В Иркутской больнице остаются 16 детей-инвалидов с кишечной инфекцией

Происшествия
2 сентября, 7:45 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, сентября. /ТАСС
"До конца этой недели к выписке никто из них не планируется", - сообщили в Минздраве региона
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ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Еще 16 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, госпитализированных после заражения кишечной инфекцией, остаются в Иркутской областной инфекционной больнице, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

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"Лечение в областной инфекционной больнице продолжают получать 16 детей из Черемховского интерната, двое из них находятся в отделении медучреждения в городе Усолье-Сибирское. До конца этой недели к выписке никто из них не планируется", - сказали там. По словам представителя министерства, о госпитализации других воспитанников интерната речь пока также не идет.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают более 90 детей, имеющих серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающих эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. С 24 июля по 22 августа был госпитализирован 61 воспитанник, четверо детей скончались. В минувшие выходные врачи доставили в больницу двоих детей, в крови которых были выявлены признаки возбудителя.

Всех детей, выписанных из больницы, временно размещают в двух детдомах Иркутска, где для них были обустроены специальные места. Тех воспитанников интерната, у кого не был найден в крови возбудитель вируса, власти перевозят в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт сроком на 30 дней. Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора Черемховского психоневрологического интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

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