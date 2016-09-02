Спасатели обнаружили тело погибшего после ликвидации пожара на востоке Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы в пятницу утром, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Пожар на площади 20 кв. м произошел в квартире на третьем этаже дома номер 11 на улице Молостовых. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают следственные органы, причина пожара устанавливается.