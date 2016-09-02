МЧС возобновило работы по эвакуации тела туриста из Испании, погибшего в горах КБР

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели возобновили работы по эвакуации тела туриста из Испании, погибшего в горах Кабардино-Балкарии (КБР) 31 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе управления МЧС по КБР.

"По состоянию на 06:00 мск поисково-спасательные работы в окрестностях горы Тютю-Су для эвакуации тела погибшего туриста из Испании возобновлены. Четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда выдвинулись в город Тырныауз из Терскола. Планируется прибытие вертолета Heliaction из города Пятигорск для эвакуации тела погибшего", - сказали в ведомстве.

Поисковые работы были начаты 31 августа в 05:00 мск, вечером того же дня они были прерваны из-за плохих погодных условий. Сообщалось, что в окрестностях горы Тютю-су на высоте примерно 3 тыс. м над уровнем моря при восхождении сорвался и погиб гражданин Испании. Он был в составе группы из пяти - семи человек, четверо из которых иностранцы.