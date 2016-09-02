Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра, направлявшийся с группой спасателей в один из наиболее пострадавших населенных пунктов Уборка для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей после падения "КамАЗа" в реку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Во время следования в пострадавший от тайфуна населенный пункт Уборка, где проживают более 1000 человек, при пересечении реки Павловка, вышедшей из берегов, в воду упал "КамАЗ", в котором следовали начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра и 8 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет", - сказал представитель МЧС.

После того, как на Приморье обрушились проливные дожди, вызванные сначала циклоном, а потом и тайфуном, Федюра лично побывал во всех населенных пунктах, наиболее пострадавших от стихии. "Он лично организовывал первоочередные аварийно-спасательные работы, эвакуацию людей, оказание адресной помощи населению и помогал людям, пострадавшим от паводка", - рассказали в МЧС.

В пятницу он следовал в не менее пострадавший от дождей населенный пункт Уборка, чтобы оценить ситуацию на месте, проверить, как организованы работы по оказанию помощи местным жителям и ход ликвидации последствий стихии.

Олегу Федюре было 45 лет. Военнослужащий, офицер, он пришел в МЧС после службы в Вооруженных силах в начале 2000-х годов. Занимал должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, заместителя начальника Южного регионального центра МЧС России. С ноября 2015 года он возглавил Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

"На его счету сотни спасательных операций. При его непосредственном участии были спасены тысячи человек, оказавшихся в различных чрезвычайных ситуациях", - сообщили в МЧС.