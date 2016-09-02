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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

Происшествия
2 сентября, 9:12 дата обновления: 2 сентября, 9:21 UTC+3
В селе Уборка Чугуевском районе Приморского края проходит оперативное совещание под руководством министра Главы МЧС России Владимира Пучкова
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Приморье на совещании в Чугуевском районе региона, сообщили в администрации региона.

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"Открывая совещание, глава МЧС России заявил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории Приморского края", - говорится в сообщении.

В селе Уборка Чугуевском районе Приморского края проходит оперативное совещание под руководством министра Главы МЧС России Владимира Пучкова. В нем принимает участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и руководители ведомств, задействованных в ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок".

Министр поручил восстановить связь в течение ближайших трех суток, а также  организовать постепенное подключение вышедшей из строя энергосетей.

Он подчеркнул, что необходимо взять под жесткий контроль работу специалистов на подтопленных территориях.

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"Сегодня работает группировка сил, авиация, все федеральные службы и все службы  Приморского края. Но я просил бы еще взять под жесткий контроль использование каждого специалиста, который работает здесь", - отметил министр на совещании.

Кроме того, глава МЧС поручил организовать транспортный коридор и круглосуточную работу авиации в зоне подтопления в Приморском крае.

"Нам нужен транспортный коридор. Все вертолеты на жесткий контроль, организуйте круглосуточную работу авиации, доставку воды, медикаментов. Там, где есть возможность, организуйте временные переправы силами спасателей", - сказал Пучков в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Министр также подчеркнул, что необходимо взять под жесткий контроль качество питьевой воды и ее доставку.

В Приморье введен режим ЧС. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8 400 человек, более 560 придворовых территорий, а также 9 социально значимых объектов, в том числе больница, 4 детских сада, 3 школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств. 

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