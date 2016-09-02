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Суд Сахалина рассматривает жалобу по отчуждению имущества экс-губернатора Хорошавина

Происшествия
2 сентября, 9:36 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд руб. Речь идет о квартирах в Москве, доме на Рублевском шоссе, денежных средствах и ювелирных изделиях
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Областной суд Сахалинской области после перерыва приступил к рассмотрению жалобы членов семьи экс- губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на решение суда о конфискации имущества на 1,1 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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© Антон Новодережкин/ТАСС
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СК завершил расследование в отношении Александра Хорошавина
Мосгорсуд продлил на три месяца арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Суд начался с рассмотрения ходатайств от представителей сына экс-губернатора и самого Хорошавина отложить рассмотрение дела. Адвокат Ильи Хорошавина ссылался на то, что его клиент не извещен о заседании должным образом. Представитель Хорошавина не смогла приехать на суд по состоянию здоровья. Суд ходатайства отклонил.

"Из представленных документов не следует, что адвокат не может участвовать в заседании", - сказал судья.

Ранее в суд поступили апелляционные жалобы от Александра Хорошавина, представителей сына и бывшей жены Хорошавина на решение Южно-Сахалинского городского суда от 20 мая 2016 года. 19 августа суд приступил к рассмотрению апелляции, но по ходатайству адвоката Хорошавина объявил перерыв до 2 сентября.

Суд Южно-Сахалинска 20 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей. Речь идет о квартирах в Москве, доме на Рублевском шоссе, денежных средствах и ювелирных изделиях.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия. 16 августа Мосгорсуд продлил до 27 октября срок ареста бывшего губернатора, а также его бывшего советника Андрея Икрамова.

По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли зампред правительства области Сергей Карепкин и советник губернатора Андрей Икрамов. В период с 2009 по 2015 год члены организованной группы в различном составе получили от восьми предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы, и за способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области.

Общая сумма взяток, по данным СК, превышает 522 млн рублей. В настоящее время Хорошавин ознакомился с 51 томом уголовного дела, а Икрамов с 39 томами. Всего в деле насчитывается 152 тома.

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Коррупционные скандалы Дело экс-губернатора Сахалинской области
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