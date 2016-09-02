Источник: в Дагестане неизвестные обстреляли полицейских, никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли сотрудников полиции в дагестанском Избербаше, сообщил сегодня ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Неизвестные из автомобиля марки Hyundai открыли стрельбу по сотрудникам полиции и скрылись. Полицейские не пострадали. Позже машину преступников обнаружили брошенной, идет их поиск", - сказал источник.