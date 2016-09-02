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Источник: в Дагестане неизвестные обстреляли полицейских, никто не пострадал

Происшествия
2 сентября, 10:12 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, сентября. /ТАСС
Позже машину Hyundai, из которой открыли стрельбу по сотрудникам полиции,обнаружили брошенной, идет поиск преступников
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МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли сотрудников полиции в дагестанском Избербаше, сообщил сегодня ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Неизвестные из автомобиля марки Hyundai открыли стрельбу по сотрудникам полиции и скрылись. Полицейские не пострадали. Позже машину преступников обнаружили брошенной, идет их поиск", - сказал источник.

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