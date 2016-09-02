Все мероприятия с участием губернатора Приморья на ВЭФ перенесены из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Все мероприятия первого дня Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием губернатора Приморья Владимира Миклушевского перенесены или отменены из-за паводка. Глава региона сегодня весь день работает в пострадавших районах, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Губернатор сегодня работает в пострадавших от паводка районах Приморья. Все выступления в рамках сессий сегодня отменены. Отменена также пресс-конференция, или отложены ряд подписаний соглашений", - сказали в пресс-службе.

В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8,4 тыс. человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.