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Спасатели эвакуируют людей из поселков Кавалеровского района Приморья

Происшествия
2 сентября, 10:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
В двух поселках в результате сильных дождей и паводков подтоплено более 100 домов и приусадебных участков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Представители Приморской краевой поисково-спасательной службы эвакуируют жителей поселков Хрустальный и Горнореченск в Кавалеровском районе, сообщили в департаменте гражданской защиты населения региона.

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"Вторые сутки спасатели эвакуируют на плавсредствах жителей поселков Хрустальный и Горнореченск, там в результате сильных дождей и паводков подтоплено более 100 домов и приусадебных участков. 33 человека были доставлены в пункт временного размещения в общежитии горного техникума поселка Кавалерово", - сказали в ведомстве. Поисково-спасательная группа работает в Кавалеровском районе с 30 августа.

В результате разрушения моста в поселке Хрустальный было прервано автомобильное сообщение с верхней частью поселка, где проживает 1700 человек. Отрезано от районного центра село Суворово, нет проезда на Зеркальное, Фурманово и Маргаритово. Из-за повреждения телефонных линий со многими населенными пунктами отсутствует связь. За четыре дня в Кавалеровском районе выпало 224 мм осадков.

В Приморье введен режим ЧС. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8 400 человек, более 560 придворовых территорий, а также 9 социально значимых объектов, в том числе больница, 4 детских сада, 3 школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.

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