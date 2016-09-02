В Приморье объявлено штормовое предупреждение, ожидают новую волну паводка

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Штормовое предупреждение вновь объявлено в пятницу в Приморском крае из-за приближения нового циклона. На реках Приморья прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, пострадавшие от предыдущих ливней, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь краевого гидрометцентра Александр Чулков.

"В связи с активизацией фронтальных разделов над территорией Приморского края ожидаются новые дожди, начиная с 3 сентября. Осадки будут сильные и очень сильные в восточной половине края", - сказал он.

По словам Чулкова, восточные районы края несколько дней назад сильно пострадали от ливневых дождей. Здесь затоплены населенные пункты, размыты дороги, нарушены энергоснабжение и связь.

"Наши расчеты и расчеты зарубежных коллег показывают, что, скорее всего, центр нового тайфуна пройдет строго по Японии и на Приморье не выйдет, а вот взаимодействовать с предыдущим своим "собратом" будет обязательно. Их облачные системы объединятся в одну, а зона осадков подойдут к Приморью уже 3 сентября, постепенно распространяясь на всю территорию края и усиливаясь от юга к северу. Больше всего дождя вновь выпадет над Сихотэ-Алинем, где берет начало большинство рек Приморья. Отсюда и новая волна дождевых паводков", - отметил руководитель краевого гидрометцентра Борис Кубай.

В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8 400 человек, более 560 придворовых территорий, а также 9 социально значимых объектов, в том числе больница, 4 детских сада, 3 школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.