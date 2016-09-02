В Москве возбуждено дело по факту ДТП с участием Mercedes с номером 666

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом на Бережковской набережной в Москве, совершенным водителем Mercedes с номером 666, который сбежал с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого один пешеход погиб, другой травмирован. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла 27 августа около часа ночи. Водитель автомобиля Mercedes (купе, государственный регистрационный знак Х 666 АА 77) на Бережковской набережной совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП женщина погибла на месте, а мужчина был госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся, покинув автомобиль.

"В настоящее время проводятся следственные действия по установлению личности подозреваемого. Назначена экспертиза по изъятым следам с места происшествия. Отрабатываются камеры видеонаблюдения, расположенные в районе происшествия", - отметили в полиции.