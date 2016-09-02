В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 49 человек, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в составе организованной этнической группы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 27 августа оперативникам поступила информация о планируемой встрече в кафе в подмосковной Балашихе около 100 человек, которые, по имеющимся данным, занимаются совершением тяжких преступлений на территории Москвы и области.

"В ходе проведения спецоперации были задержаны и доставлены в отдел полиции 49 участников межнациональной организованной группы в возрасте от 24 до 67 лет. Из них 27 задержанных оказали активное сопротивление сотрудникам полиции", - сказала Волк. Она отметила, что задержание провели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке бойцов СОБР "Булат".

Представитель МВД отметила, что при личном досмотре у 42-летнего уроженца ближнего зарубежья обнаружен и изъят пистолет Макарова с патронами. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия", подозреваемый по решению суда заключен под стражу.

Кроме того, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции остальные задержанные привлечены к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ. По имеющейся информации, шесть из них в ближайшее время будут экстрадированы.

По предварительным данным, задержанные занимались похищением людей, вымогательством денег, разбойными нападениями, совершали другие тяжкие преступления. Ведутся мероприятия для установления всех эпизодов противоправной деятельности этих лиц, сказала Волк.