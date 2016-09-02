В Мексике конфискована тонна кокаина

МЕХИКО, 2 сентября. /ТАСС/. Военно-морские силы Мексики конфисковали тонну кокаина в результате спецоперации, проведенной в территориальных водах страны. Об этом сообщило в четверг мексиканское информационное агентство Notimex.

Патруль задержал судно, в трюме которого находилась партия кокаина, в 196 км от тихоокеанского побережья мексиканского штата Оахака (юг страны). Наркотик был расфасован в пакеты весом 1 кг каждый. Представители ВМС не уточнили, удалось ли задержать контрабандистов, сопровождавших груз.