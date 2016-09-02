СК возбудил дело в связи с гибелью главы МЧС Приморья

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило дело в связи с гибелью главы МЧС по Приморскому краю, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального СУ СКР.
"По факту гибели возбуждено дело по части 1 статьи УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сказали в ведомстве.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра, направлявшийся с группой спасателей в один из наиболее пострадавших населенных пунктов Уборка для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей после падения "КамАЗа" в реку. Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет. Позже его тело обнаружили водолазы в затонувшем грузовике.
По данным МЧС, после того, как на Приморье обрушились проливные дожди, вызванные сначала циклоном, а потом и тайфуном, Федюра побывал во всех населенных пунктах, наиболее пострадавших от стихии, лично организовывал первоочередные аварийно-спасательные работы, эвакуацию людей, оказание адресной помощи населению и помогал людям, пострадавшим от паводка.